Баженов: беспроцентные кредиты на образование дадут шанс молодым людям на достойную жизнь

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Журналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов выступил с предложением снизить ставку по образовательным кредитам до 0%. Соответствующее предложение он сделал в ходе панельной дискуссии в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Он подчеркнул, что бюджетные места в вузах не могут обеспечить образованием всех желающих, а учиться платно могут позволить себе далеко не все.

"При этом среди абитуриентов много умных, талантливых молодых людей, которые могут стать опорой экономики будущего нашей страны. Мы должны дать шанс этим ребятам. И беспроцентные образовательные кредиты могут решить эту проблему", – отметил Баженов.

По его словам, несмотря на то что в 2020 году процентная ставка по образовательным кредитам была снижена до 3%, а срок погашения увеличен до 15 лет, для многих россиян это все равно недоступно.

Баженов предложил сделать беспроцентными кредиты в первую очередь для самых востребованных профессий: врачей, педагогов, специалистов инженерных и технических специальностей.

Он выразил мнение, что оптимальным сроком отсрочки по возврату кредита будет 5 лет после окончания вуза.

Ранее Баженов предложил внедрить льготные кредиты для получения среднего профессионального образования. Также он выразил мнение, что дистанционное обучение в вузах должно быть абсолютно бесплатным, поскольку шанс получить востребованную специальность должен быть у всех молодых людей вне зависимости от достатка.

Он подчеркнул, что сегодняшние молодые люди завтра будут управлять всеми социально-экономическими и политическими процессами. По его словам, от вклада в их интеллектуальное развитие зависит будущее.

