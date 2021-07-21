Баженов: беспроцентные кредиты на образование дадут шанс молодым людям на достойную жизнь

14:01
Фото: Ольга Крылова
Журналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов выступил с предложением снизить ставку по образовательным кредитам до 0%. Соответствующее предложение он сделал в ходе панельной дискуссии в Штабе общественной поддержки "Единой России".
Он подчеркнул, что бюджетные места в вузах не могут обеспечить образованием всех желающих, а учиться платно могут позволить себе далеко не все.
"При этом среди абитуриентов много умных, талантливых молодых людей, которые могут стать опорой экономики будущего нашей страны. Мы должны дать шанс этим ребятам. И беспроцентные образовательные кредиты могут решить эту проблему", – отметил Баженов.
По его словам, несмотря на то что в 2020 году процентная ставка по образовательным кредитам была снижена до 3%, а срок погашения увеличен до 15 лет, для многих россиян это все равно недоступно.
Баженов предложил сделать беспроцентными кредиты в первую очередь для самых востребованных профессий: врачей, педагогов, специалистов инженерных и технических специальностей.
Он выразил мнение, что оптимальным сроком отсрочки по возврату кредита будет 5 лет после окончания вуза.
Ранее Баженов предложил внедрить льготные кредиты для получения среднего профессионального образования. Также он выразил мнение, что дистанционное обучение в вузах должно быть абсолютно бесплатным, поскольку шанс получить востребованную специальность должен быть у всех молодых людей вне зависимости от достатка.
Он подчеркнул, что сегодняшние молодые люди завтра будут управлять всеми социально-экономическими и политическими процессами. По его словам, от вклада в их интеллектуальное развитие зависит будущее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: