Акции "М.Видео" упали более чем на 5% из-за внесения Гуцериева в санкционный список ЕС

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Акции компании "М.Видео" в течение дня упали на 5% в связи с новостями о бизнесмене Михаиле Гуцериеве. Об этом сообщает РИА Новости.

21 июня стало известно, что российского бизнесмена включили в новый санкционный список Евросоюза против Белоруссии.

Из-за этого бумаги ретейлера максимально подешевели на 5,1%, что в денежном выражении составляет 612,1 рубля. Этот показатель является минимальным с 20 мая.

Уточняется, что группа "Сафмар" Михаила Гуцериева является контролирующим акционером ретейлера бытовой техники и электроники.

Ранее стало известно, что новые санкции против республики ратифицировали в США, Евросоюзе, Канаде и Великобритании. Ограничения касаются 16 физлиц и 5 ведомств и организаций.