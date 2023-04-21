Россия упростит документооборот с дружественными странами

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Правительство РФ ратифицирует рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития Российской Федерации.

"Присоединившись к соглашению, мы сможем ускорить экспортно-импортные и транзитные операции с дружественными странами", – уточнил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он также пояснил, что ратификация соглашения поможет российскому бизнесу снизить затраты при экспорте продукции в другие страны.

Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли вступило в силу в феврале 2021 года. Соглашение действует для 11 стран в том числе для Китая, Ирана, Азербайджана и Таджикистана. К соглашению также присоединятся Казахстан, Киргизия и Армения.

Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Мероприятие объединит политических лидеров и предпринимателей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.