Экономист напомнил о древнем правиле накопления денег

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Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков напомнил о древнем правиле накопления денег. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, откладывание части дохода является традиционным способом формирования сбережений.

"Известное древнее правило – откладывайте десятину, то есть 10% от своего дохода", – отметил Юденков.

По его словам, экономике страны выгодно, чтобы граждане хранили деньги в банковских вкладах. Так, средства оказываются в обороте, что выгодно и гражданам, и экономике.

"Локально сейчас хорошая ситуация, когда можно вложить свободные рубли в банк на выгодных условиях – больше 20% годовых на 3–6 месяцев. Если есть свободные рубли, то имеет смысл отнести их в надежный банк под указанный процент", – пояснил экономист.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал несколько вариантов защитить от инфляции сбережения до 300–500 тысяч рублей. Прежде всего, стоит рассмотреть грядущие расходы примерно на полгода вперед.

Во-первых, не стоит откладывать визиты к врачам и медицинские процедуры. Во-вторых, необходимо продумать приобретение бытовой техники и мебели. Эксперт рекомендовал сделать это сейчас, несмотря на уже поднявшиеся цены. В-третьих, не стоит откладывать намеченное на ближайшие месяцы приобретение одежды, обуви, галантереи, медикаментов.

