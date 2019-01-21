ЕК сделала России и Украине предложение по транзиту газа

Заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что России и Украине предложили обсудить трансевразийский проект транзита газа, сроком действия более чем на 10 лет, передает ТАСС.
"Что касается объемов, то это должны быть коммерчески состоятельные объемы, которые позволят нам привлечь инвесторов к модернизации ГТС Украины", – заявил Шефчович по итогам трехсторонних переговоров РФ, ЕС и Украины по газу в Брюсселе.
Также он подчеркнул, что проблем с поставками газа в ЕС этой зимой не ожидается.
В конце декабря министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия гарантирует поставку газа в Европу, даже если не будет договоренностей с Украиной по транзиту. По его словам, поставка российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам гарантируется при любых обстоятельствах. Он пообещал, что европейских потребителей обеспечат необходимыми объемами.
Также Новак отметил, что Россия готова продолжить обеспечивать транзит газа через Украину и после 2019 года, если это будет выгодно.
Ранее глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев предупредил, что в начале 2019 года могут возникнуть трудности с закупкой газа в разгар отопительного сезона. Он отметил, что это станет угрозой для проектов по добыче газа и модернизации газотранспортной системы.
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