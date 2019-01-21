Рубль в начале дня растет к доллару и снижается к евро

Фото: depositphotos/valphoto

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск понедельника снизился на 2 копейки — до 66,26 рубля, курс евро повысился на 11 копеек — до 75,4 рубля, следует из данных Московской биржи.

Бивалютная корзина подорожала на 0,7 копейки к уровню закрытия пятницы и составила 70,34 рубля. Фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,77 доллара за баррель.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ощутимых перекосов с точки зрения курса рубля на валютном рынке сейчас нет. Он отметил, что на валютный рынок влияют множество факторов.

Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин спрогнозировал курс рубля на 2019 год. По его словам, наступивший год станет годом относительно стабильного рубля. Среднегодовой курс будет 65-66 по паре доллар-рубль – это середина диапазона колебаний.