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Экономика

20 ноября, 16:56

В бюджет РФ за 10 месяцев перечислено 14,3 триллиона рублей налогов‍

экономика деньги

Фото: ТАСС/фото: пресс-служба правительства РФ\Екатерина Штукина

В период с января по октябрь текущего года Федеральная налоговая служба России (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России 14,3 триллиона рублей. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мишустин.

"За десять месяцев текущего года в консолидированный бюджет России поступило 14,3 триллиона рублей, это на 19,1 процента или в абсолютных цифрах − на 2,3 триллиона рублей выше соответствующего периода 2016 года", − сказал он, сообщает "Газета.ру".

Он также подчеркнул, что основной прирост поступлений дают нефтегазовые доходы, примерно 60 процентов в структуре прироста.

Ранее сообщалось, что ежегодно рост налогов отражается на нефтяниках и "Газпроме": в 2017–2018 годы нагрузка на них по сравнению с 2016 годом выросла почти на 600 миллиардов рублей.

Бизнесу в 2018 году из-за новых сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета, придется заплатить более 100 миллиардов рублей. При этом нарушается договоренность о неизменности фискальной нагрузки. Об этом напомнили в письме главе государства Владимиру Путину президенты бизнес-объединений РСПП, "Деловой России", ТПП и "Опоры России".

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