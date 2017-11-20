Бизнес пожаловался Путину на новые сборы

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Более 100 миллиардов рублей придется доплатить бизнесу в 2018 году из-за новых сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета. Это нарушает договоренности о неизменности фискальной нагрузки, напомнили в письме главе государства Владимиру Путину президенты бизнес-объединений РСПП, "Деловой России", ТПП и "Опоры России".

Мораторий на рост налоговой нагрузки президент ввел в 2014 году до конца 2018 года, сообщают "Ведомости". Но за это время появилось множество платежей и сборов, которые формально налогами не являются. В начале 2017 года премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам воздержаться от проектов о новых платежах, пока не будет принят закон о них.

Однако само правительство не делает этого: проект бюджета вводит пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор в морских портах. Уже существующие сборы индексируются. Бизнес предупредил президента, что последствием этого станет сокращение инвестиций, рост цен на средства производства и на конечную продукцию почти по всем отраслям.

Ежегодно рост налогов отражается на нефтяниках и "Газпроме": в 2017–2018 годы нагрузка на них по сравнению с 2016 годом выросла почти на 600 миллиардов рублей. "Однако свою сдерживающую роль мораторий сыграл, без него нагрузка увеличилась бы сильнее", – отметил руководитель аналитической службы "Пепеляев групп" Вадим Зарипов.