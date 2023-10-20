В Москве спрос на обогреватели вырос более чем на 30% в октябре

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В период с 1 по 9 октября спрос на обогреватели в столице вырос на 31%. Такие данные Москве 24 предоставили специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Эксперты проанализировали продажи обогревателей в столице с 1 по 9 октября 2023 года и сравнили результат с прошлогодними данными за тот же период. Выяснилось, что в начале второго месяца осени средний чек на них составлял 3 323 рубля. Это на 6% выше, чем годом ранее. При этом, по данным аналитиков, с 1 по 9 октября 2023 года число покупок обогревателей в Москве выросло на 31% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.

Специалисты также рассказали о ситуации по России в целом. В среднем по стране чек на обогреватели составил 2 127 рублей. Это на 3% выше, чем в прошлом году. Вместе с тем число их покупок выросло на 20%.

В топе приобретений по России оказались масляные радиаторы-обогреватели, кварцевые обогреватели, пластиковые тепловентиляторы. В основном они находились в ценовой категории масс-маркета (до 5 тысяч руб), технику А-сегмента приобретали все меньше. Схожая тенденция наблюдается и в Москве.

"Как в прошлом, так и в этом году потребитель выбирает более практичные модели обогревателей, без технологических изысков (без опций удаленного управления, поддержки уровня влажности и так далее), чтобы обеспечить базовые задачи обогревателей на короткий срок", – говорится в исследовании.





из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" Выбор более практичных моделей обогревателей, без технологических изысков связан в том числе с высоким уровнем проникновения в столичные квартиры сплит-систем кондиционирования, которые позволяют поддерживать как холодный, так и теплый температурный режим.

Ранее россиянам рассказали про бытовые приборы, которые потребляют больше всего энергии в квартире. На первом месте оказался обогреватель. Далее следуют водонагревающие приборы и электрические плиты. На четвертом месте по энергозатратности стоят стиральные машины.

