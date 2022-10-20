Объявлена дата проведения VIII Восточного экономического форума

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Восьмой Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Росконгресс.

Традиционно мероприятие проведут на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Для гостей и жителей Дальнего Востока подготовят обширную культурную программу, включающую выставку "Улица Дальнего Востока".

В рамках этой выставки субъекты, входящие в Дальневосточный округ, представят свои лучшие проекты, изделия мастеров и самобытную кухню.

В этом году Восточный экономический форум проходил с 5 по 8 сентября. В ВЭФ приняли участие более семи тысяч человек из 68 стран и территорий, включая Россию. Среди них – порядка 1,7 тысячи представителей бизнеса из 700 компаний.

На полях форума подписали 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

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