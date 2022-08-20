S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной валюте с SD до ССС+. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает РИА Новости.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC". В организации объяснили, что такое решение обусловлено тем, что держатели евробондов страны согласились на реструктуризацию внешнего долга.

В конце июля S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до CC с CCC+. Тогда отмечалось, что прогноз по рейтингу – негативный.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

