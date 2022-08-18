Fitch повысило кредитный рейтинг Украины

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Фото: depositphotos/Petrovich99
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC".
В заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, говорится, что такое решение обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга.
"На реструктуризацию было получено согласие 75% держателей облигаций (по совокупной номинальной сумме), что превышает требуемый минимум в 66,7%", - говорится в сообщении.
При этом указывается, что Fitch обычно не устанавливает прогнозы для суверенных государств с рейтингом "CCC+" или ниже.
В конце июля Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с "ССС" до "С". Это было связано с планами Киева договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на 2 года. В международном рейтинговом агентстве посчитали, что в стране начался процесс, подобный дефолту.
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