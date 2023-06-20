00:01Экономика
В столице в начале июня вырос ценник на клубнику, черешню и персики
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В столице в начале июня вырос ценник на клубнику, черешню и персики. Об этом свидетельствуют данные, которые предоставили Москве 24 специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").
Эксперты проанализировали покупку клубники, черешни и персиков в столице в сетевой и несетевой рознице, а также в онлайн- и офлайн-каналах продажи за 1–9 июня. Результат они сопоставили с показателями за аналогичный период 2022 года.
Выяснилось, что на клубнику средний чек равнялся 327 рублям. Такая сумма на 12% больше, чем годом ранее. Число покупок этой ягоды выросло на 5%, в свою очередь, в онлайне – на 23%. Средний чек на черешню достиг 364 рублей. Это на 7% дороже, чем в прошлом году. Число покупок черешни выросло на 26%, при этом в онлайне – на 39%. Средний чек на персики составил 245 рублей. Такая сумма на 8% больше, чем годом ранее. Число покупок этих плодов выросло на 8%, в то время как в онлайне – на 31%.
По данным специалистов, жители и гости Москвы чаще всего приобретают ягоды в пластиковой таре по 200–300 граммов.
Ранее россиянам рассказали, как получить от сезонных ягод максимальную пользу. Рекомендуется употреблять их в целом виде, а не нарезать или готовить смузи. Дело в том, что у измельченных ягод возрастает площадь соприкосновения с кислородом. В результате происходит разрушение части витаминов и антиоксидантов.
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