Глава Минэнерго отреагировал на жалобы операторов из-за цен на электричество

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Глава Минэнерго Николай Шульгинов предложил Федеральной антимонопольной службе проверить работу операторов мобильной связи. Об этом сообщает РБК.

"Хотелось бы предложить ФАС посмотреть, по какой цене они (операторы связи) покупают оборудование, оптоволоконные линии связи, почему у них дорогие вышки, почему неграмотно выбирают расположение базовых станций. Надо с этим разобраться. Но вообще тарифы на присоединение выросли, но они остаются льготными, они экономически необоснованны", – ответил министр на жалобы операторов.

Шульгинов отметил, что цены на электричество в России являются одними из самых доступных в мире. Поэтому обвинения в росте стоимости тарифов из-за цен на энергетику министр считает некорректными.

Ранее сообщалось о возможном подорожании тарифов сотовых операторов в РФ из-за подорожания электричества. Крупнейшие компании пожаловались главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву на значительный рост своих затрат на присоединение объектов к электросетям.

В июле 2022 года была отменена льготная ставка на присоединение объектов мощностью до 15 киловатт к электросетям. Из-за этого стоимость подключения, которая раньше не превышала 50 тысяч рублей, выросла в разы. Подключение домохозяйств к интернету подорожало и вовсе в сто раз, до 50–60 тысяч рублей.