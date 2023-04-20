Рост спроса на платные услуги зафиксировали в Москве в феврале 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В феврале 2023 года в Москве на 9,7% увеличился спрос на платные услуги. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Наибольший рост в феврале наблюдался в сфере туристических услуг. Ее оборот увеличился на 46,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 4,1 миллиарда рублей", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра пояснил, что интерес москвичей к сфере туризма в феврале был обусловлен длинными выходными по случаю Дня защитника Отечества. Благодаря интересу россиян к Москве столичные гостиницы увеличили выручку на 20,6%, или до 4,6 миллиарда рублей.

При этом, как отмечает департамент экономической политики и развития города Москвы, наибольший рост оборотов продемонстрировали учреждения культуры. Их выручка выросла на 43,8% и составила 7,1 миллиарда рублей. Самыми популярными среди москвичей и гостей столицы стали музеи с ростом оборота на 68,1%.

В то же время оборот юридических организаций вырос в феврале на 28,1%, образовательных – на 20,1%. Сумма вырученных средств составила 2,3 и 24 миллиарда рублей соответственно.

Ранее Сергей Собянин сообщил о росте оборота столичных предприятий сферы услуг в 2023 году. Показатель увеличился на 3%. Самый большой рост был зафиксирован в электронных услугах и сервисах в области информационных технологий.

