Глава UniCredit заявил, что конец боев на Украине поможет банку уйти с рынка РФ

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Окончание боевых действий на Украине поможет банку UniCredit уйти с российского рынка, заявил руководитель организации Андреа Орчел. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

Орчел объяснил, что в таком случае условия сделки могут стать более выгодными. На этом фоне число желающих приобрести актив вырастет, отметил он.

"Мы не можем развернуться назад", – добавил глава банка.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы и счета АО "ЮниКредит Банк" и UniCredit Bank AG (Мюнхен) на сумму 462,6 миллиона евро. Такие меры были приняты в ответ на иск от компании "РусХимАльянс" (РХА), которая является оператором комплекса по переработке газа в районе Усть-Луги.