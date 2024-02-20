Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 9 января, следует из данных торгов на Московской бирже.

В 17:48 по московскому времени европейская валюта выросла на 0,53% – до 100 рублей. При этом в 17:53 стоимость евро составила 99,98 рубля. В свою очередь, доллар подорожал на 0,06% – до 92,39 рубля. При этом курс юаня вырос на 0,18% – до 12,802 рубля.

Утром во вторник, 20 февраля, курс доллара по отношению к рублю снизился на 23,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. В результате американская валюта опустилась в цене до 92,1 рубля.

Экономист Денис Перепелица спрогнозировал, что курс рубля ожидают сильные колебания. По его словам, это произойдет в марте. Доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей, уточнил он.



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