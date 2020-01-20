Размер долга среднестатистического заемщика в России вырос

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Размер долга среднестатистического заемщика в России по итогам минувшего года увеличился почти на 11%, составив 249 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценкам экспертов бюро кредитных историй "Эквифакс", средний размер задолженности за последние три года вырос почти на 30%. Наибольший долг в 2019 году фиксировался у заемщиков в возрасте 31-40 лет. У этой группы размер долга составлял в среднем 319 тысяч рублей на человека.

Значительный рост долга отмечался у россиян в возрасте 41-50 лет – около 308 тысяч рублей. Это на 10,7% превышает показатели 2018 года.

При этом активнее всего сумма долга растет у молодых людей в возрасте 22-25 лет. За минувший год долговые обязательства этой группы перед банками выросли на 14% – до 134 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году банки в России одобрили только 36% от общего числа кредитных заявок. Наиболее значительное снижение произошло в декабре 2019 года. В последний месяц года доля подтвержденных заявок по кредитам сократилась до 32%.

