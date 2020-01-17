Банки начали ужесточать правила выдачи кредитов наличными

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Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировало снижение требований банков к ипотечным заемщикам. Чтобы избежать дополнительных рисков, банкиры начали ужесточать правила выдачи займов наличными. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование БКИ "Эквифакс".

Однако, как отмечают аналитики, ипотечные клиенты для банков продолжат оставаться наиболее стабильными с точки зрения качества.

Что касается других видов кредитования, то здесь, по мнению экспертов, другая ситуация. Так, в начале 2019 года популярность кредитов наличными начала расти, и банки стали ужесточать свои требования к заемщикам для улучшения качества кредитного портфеля.

Требования к клиентам, которые получают кредитные карты, считаются наиболее либеральными, поэтому в данном случае снижение среднего рейтинга является минимальным. Больше всего снизился рейтинг по POS-кредитам – на 23 балла, или 3,4%.

По мнению гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, в такой ситуации кредиторы для уменьшения своих рисков будут вынуждены отказывать заемщикам с низким кредитным рейтингом.

Однако представители крупных банков таких, как ВТБ и "Райффайзенбанк" отмечают, что не зафиксировали снижения качества заемщиков.

Но, по мнению директора департамента кредитных рисков "Ренессанс Кредита" Григория Шабашкевича, сегодня банки все же заметили ухудшение платежного поведения клиентов, берущих потребкредиты, поэтому в 2019 году их кредитная политика ужесточилась.

Аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов считает, что основные ужесточения коснутся сегмента кредитов наличными как наиболее рискованных.

Ранее сообщалось, что зампредседателя Госдумы Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект об ипотеке с более выгодными условиями с использованием материнского капитала.