СПб-биржа утвердила стратегию разблокировки активов

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СПб-биржа согласовала стратегию разблокировки активов. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

В сообщении указано, что расчетный депозитарий обратится в управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). Там же отмечается, что согласованную стратегию предложили международные юридические консультанты. Согласно ей, СПБ банк – расчетный депозитарий СПб-биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и деньги в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, – готовит официальный запрос в OFAC с предложением некоторых механизмов разблокировки активов. Кроме того, СПб-биржа хочет вывести расчетный депозитарий из-под своего контроля за счет уменьшения доли биржи в его уставном капитале, указано в сообщении торговой площадки.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ начал собственное расследование дела о якобы банкротстве СПб-биржи. По словам первого зампреда регулятора Владимира Чистюхина, руководство СПб-биржи такого заявления не подавало.

Он добавил, что у Центробанка пока нет предварительных итогов по расследованию. Однако регулятор будет делать выводы только после получения достоверной информации от правоохранителей, заключил Чистюхин.

До этого в Банке России назвали ситуацию с фальшивым заявлением о банкротстве биржи попыткой манипулирования рынком, "близкой к преступлению".

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