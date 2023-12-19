19 декабря, 11:43Экономика
СПб-биржа утвердила стратегию разблокировки активов
Фото: depositphotos/AndreyPopov
СПб-биржа согласовала стратегию разблокировки активов. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
В сообщении указано, что расчетный депозитарий обратится в управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). Там же отмечается, что согласованную стратегию предложили международные юридические консультанты. Согласно ей, СПБ банк – расчетный депозитарий СПб-биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и деньги в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, – готовит официальный запрос в OFAC с предложением некоторых механизмов разблокировки активов. Кроме того, СПб-биржа хочет вывести расчетный депозитарий из-под своего контроля за счет уменьшения доли биржи в его уставном капитале, указано в сообщении торговой площадки.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ начал собственное расследование дела о якобы банкротстве СПб-биржи. По словам первого зампреда регулятора Владимира Чистюхина, руководство СПб-биржи такого заявления не подавало.
Он добавил, что у Центробанка пока нет предварительных итогов по расследованию. Однако регулятор будет делать выводы только после получения достоверной информации от правоохранителей, заключил Чистюхин.
До этого в Банке России назвали ситуацию с фальшивым заявлением о банкротстве биржи попыткой манипулирования рынком, "близкой к преступлению".
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