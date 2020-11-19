Законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов внесли в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесен законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса и пенсионеров. Об этом сообщает RT.

Проект закона в нижнюю палату парламента внесли сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн.

"Законопроектом предусматривается продление действия федерального закона № 215-ФЗ в отношении исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года", – говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, до 1 июля будущего года предполагается продлить период, в который судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения. Речь идет об осмотре движимого имущества должника, наложении на него ареста изъятия и передачи.

В июле Владимир Путин подписал закон, согласно которому бизнес может получить рассрочку для возврата долгов, возникших из-за пандемии коронавируса. В документе указано, что обратиться за рассрочкой могут индивидуальные предприниматели, а также субъекты малого и среднего бизнеса. Сумма долга в этих случаях не должна превышать 15 миллионов рублей. Оформить ее можно на год, причем не позднее 1 августа 2021 года.

Также льготы могут получить пенсионеры. Однократная рассрочка возможна в случае образования задолженности по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей.

