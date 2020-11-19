Депутат МГД Картавцева: развитие социнфраструкты столицы учтено в бюджете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Одним из приоритетных направлений развития здравоохранения Москвы в 2021 году станет повышение качества и доступности медицинских услуг. Об этом сообщила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.
Она отметила, что финансирование здравоохранения в бюджете Москвы увеличится на 12% и составит более 447 миллиардов рублей, а с учетом средств Московского городского фонда ОМС – 742 миллиарда рублей.
"Во время обсуждения бюджета поднимались вопросы строительства и ремонта медицинских учреждений. Также сохраняется преемственность программ и проектов", – сообщила Картавцева.
Депутат добавила, что обновление поликлиник очень важно для современного мегаполиса. По ее словам, масштабная программа капитального ремонта затронет детские и взрослые медучреждения.
"Основная часть столичных поликлиник построена около 50 лет назад. Многое поменялось с тех пор. Здравоохранение должно идти в ногу со временем", – считает она.
По словам Картавцевой, в 37 поликлиниках ремонт начали уже в этом году, в 11 из них работы завершены. Еще 44 учреждения планируют отремонтировать в следующем.
Парламентарий также упомянула, что уже сейчас столица начала готовиться к массовой бесплатной вакцинации от коронавируса. В городе завершается создание сети прививочных кабинетов. При этом, отметила депутат, будет продолжена вакцинация и от других инфекционных болезней.
Ранее Сергей Собянин подписал закон о продлении сроков рассмотрения в парламенте проекта бюджета Москвы. Период рассмотрения финансового плана продляется до 1 января 2021 года.
Ожидается, что бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов сохранит социальную направленность. Среди заявленных программ – увеличение зарплат учителям, а также средства на бесплатную вакцинацию от коронавируса.
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