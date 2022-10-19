В Белом доме заявили, что Минэнерго США выставит на продажу 15 млн баррелей нефти

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Министерство энергетики США выставит на продажу в среду 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщил Белый дом.

Как уточняется в заявлении, продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках.

Также ведомство получило от президента Джо Байдена указание подготовиться к проведению зимой новых значительных высвобождений для стабилизации топливных цен.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала глав крупнейших американских нефтяных компаний наращивать добычу. По ее словам, министр отметила тот факт, что при администрации Байдена США достигли рекордного уровня добычи нефти.

До этого глава министерства финансов Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты и топливо на американском рынке. Она также назвала маловероятным снижение цен на топливо в США в ближайшей перспективе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.



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