Правительство одобрило проект о повышении МРОТ

Правительство РФ одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА Новости.
МРОТ составит 12 тысяч 130 рублей, что выше текущего показателя на 7,5%.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что увеличение минимального размера оплаты труда коснется 3,2 миллиона россиян.
Он уточнил, что повышение МРОТ потребует в 2020 году 20,9 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 5,8 миллиарда и из бюджетов регионов – 15,1 миллиарда рублей.
С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда составляет 11 тысяч 280 рублей. В августе Минтруд внес в правительство законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года.
Согласно действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что с каждым годом ПМ меняется, поэтому ежегодно должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на следующий год. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года.
В этом году ПМ за второй квартал составил 12130 рублей. На том же уровне будет установлен МРОТ на 2020 год.
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