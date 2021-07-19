Эксперт намекнул о кризисе в мире криптовалют

Фото: depositphotos/spaxiax

Директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий заявил, что на рынке криптовалют наметился тренд на исход наиболее ярких его представителей, сообщает "Газета.ру".

"На прошлой неделе при загадочных обстоятельствах погиб один из крупнейших держателей биткойнов Мирча Попеску. Кроме того, есть пока не подтвержденная информация о том, что Макафи оставил компромат на власть США в блокчейне эфира", – отметил он.

По словам Хвойницкого, очень настораживает выход из "крипты" самых известных владельцев и инициаторов создания валют.

"То же самое было в банковской сфере перед кризисом 2008 года. Тогда банкиры по всему миру внезапно кончали с собой, падали из окон, тонули и так далее", – сказал он.

Ранее эксперт рассказал, когда биткойн начнет снова дорожать. По его словам, в ближайшие месяцы на рынке криптовалюты будет сохраняться ситуация неопределенности.