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Экономика

19 июля, 08:40

К санкциям Евросоюза против Крыма присоединились пять стран

экономика политика за рубежом

Фото: depositphotos/zoomteam

Албания, Норвегия, Черногория, Украина и Грузия присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма и Севастополя.

В дипломатической службе Евросоюза сообщили, что страны обеспечат условия, "чтобы их национальная политика соответствовала этому решению совета", передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, ЕС продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев – до 31 января 2019 года. Ограничительные меры направлены на специфические сектора экономики РФ.

Кроме того, спикер нижней палаты конгресса США Пол Райан заявлял, что не против рассмотреть новые антироссийские санкции.

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