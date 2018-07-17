В конгрессе США заявили о готовности рассмотреть новые санкции против России

17 июля, 19:58
Фото: depositphotos/BrandonSeidel
Спикер нижней палаты конгресса США Пол Райан сказал, что не против рассмотреть новые санкции против России.
"Если комитет по международным делам, или финансовый комитет и комитет сената по банковским вопросам считают, что есть другие санкции, которые мы еще не ввели против России, я буду более чем рад их рассмотреть ", – цитирует РИА Новости.
Лидер демократического меньшинства в верхней палате конгресса Чак Шумер ранее призвал республиканцев объединиться и усилить санкции против России. Кроме того, он считает необходимым давление на сотрудников администрации Трампа по вопросам национальной безопасности, которые участвовали в саммите в Хельсинке. По мнению Шумера, им следует дать показания в Конгрессе.
Американский сенатор Рон Джонсон же заявил, что санкции Вашингтона против Москвы не работают. Он считает, что ограничения не оказывают "ужасного экономического эффекта".
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