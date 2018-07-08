Санкции США против России не работают‍ – сенатор Рон Джонсон

8 июля, 09:15
Фото: Imago/stock people/ТАСС
Американский сенатор Рон Джонсон заявил, что санкции Вашингтона против России не работают. Об этом сообщает издание Washington Examiner.
"Вы делаете что-то и никто никогда не садится и не задумывается: "Ну, что ж, это работает?", – сказал Джонсон. Он подчеркнул, что ограничительные меры не оказывают ужасного экономического эффекта, "по крайней мере, в Москве".
Американские конгрессмены и сенаторы прилетели в Россию 30 июня. В минувший вторник они встретились с главой российского МИД Сергеем Лавровым. После этого прошла встреча американских политиков с российскими депутатами.
6 июля Россия ввела дополнительные пошлины на товары из США. Ограничения будут действовать для некоторых видов строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и для бурения скальных пород.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: