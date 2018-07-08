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8 июля, 09:15

Санкции США против России не работают‍ – сенатор Рон Джонсон

политика за рубежом

Фото: Imago/stock people/ТАСС

Американский сенатор Рон Джонсон заявил, что санкции Вашингтона против России не работают. Об этом сообщает издание Washington Examiner.

"Вы делаете что-то и никто никогда не садится и не задумывается: "Ну, что ж, это работает?", – сказал Джонсон. Он подчеркнул, что ограничительные меры не оказывают ужасного экономического эффекта, "по крайней мере, в Москве".

Американские конгрессмены и сенаторы прилетели в Россию 30 июня. В минувший вторник они встретились с главой российского МИД Сергеем Лавровым. После этого прошла встреча американских политиков с российскими депутатами.

6 июля Россия ввела дополнительные пошлины на товары из США. Ограничения будут действовать для некоторых видов строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и для бурения скальных пород.

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