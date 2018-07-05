Евросоюз продлил антироссийские санкции

Фото: ТАСС/Actionpress/Public Address

Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев – до 31 января 2019 года, сообщает ТАСС.

Cрок действия ограничений истекал в конце июля. Санкции Европейского союза направлены на специфические сектора российской экономики.

Экономические санкции против РФ ввели 2014 году. Поводом послужил конфликт на Украине. Позже ограничения неоднократно продлевались – в последний раз до 31 июля 2018 года.

Тем не менее в последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер. 27 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в нижней палате парламента, заявил, что антироссийские санкции не должны продлевать автоматически.

Европейские санкции против России, по его словам, являются средством, а не целью. Итальянский премьер отметил, что будет и дальше поддерживать россиян и итальянцев, у которых есть бизнес в РФ.