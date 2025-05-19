ЦБ понизил курс доллара на 20 мая до 80,41 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральный банк России, устанавливая новый официальный курс доллара на 20 мая 2025 года, понизил его до 80,4137 рубля. Показатель оказался на 36 копеек ниже предыдущего, следует из данных на сайте регулятора.

В то же время курс евро снизился на 20 копеек и составил 90,5098 рубля. Курс юаня упал на 4 копейки и теперь равен 11,1179 рубля.

Однако доллар может достичь отметки в 90–100 рублей, а евро – 100 рублей уже летом 2025 года. По мнению экспертов, причиной ослабления рубля может стать снижение стоимости нефти и сокращение импорта. Также на курс могут повлиять высокая ключевая ставка, тарифы и пошлины.

Согласно прогнозу экспертов, ослабление рубля можно ожидать к середине или концу лета, когда текущие цены повлияют на экспортную выручку. Однако, если спрос на импорт на российском рынке не увеличится и останется на текущем уровне, то серьезного ослабления рубля не произойдет.

