ВТБ и JP Morgan обменялись исками в России и США

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Банк ВТБ, у которого до введения санкций США был открыт корреспондентский счет в JP Morgan Chase, подал к нему иск в российский суд, чтобы взыскать замороженные 439,5 миллиона долларов. В свою очередь, JP Morgan подал иск в суд в Нью-Йорке, требуя прекратить усилия ВТБ. Об этом сообщает Forbes.

В JP Morgan заявили, что иск ВТБ является "вопиющим нарушением" соглашения между ними, согласно которому любые споры могут решаться только в суде Нью-Йорка. Кроме того, в крупнейшем банке США отметили, что американское законодательство запрещает банку выплачивать замороженные средства, а ВТБ в случае положительного решения российского суда попытается наложить арест на активы JP Morgan за рубежом.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен указывала, что Вашингтон рассматривает разные способы для использования сбережений Москвы и просчитывают варианты возможного ответа. Однако другой представитель ведомства позже уточнял, что в случае конфискации активов РФ Украина не получит все деньги сразу.