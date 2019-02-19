Доллар вырос к рублю на Мосбирже

Открытие торгов 19 февраля отметилось ростом курса доллара по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Американская валюта подорожала на четыре копейки, составив 66,32 рубля. А вот евро в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов опустился на девять копеек, достигнув 74,89 рубля. Накануне европейская валюта также подешевела по отношению к рублю.
При этом индекс Мосбиржи подрос на 0,17%, до уровня в 2476,58 пункта. В свою очередь, индекс РТС опустился на 0,01% и составил 1176,88 пункта.
В конце прошлой недели глава Минэкономразвития Максим Орешкин дал прогноз по колебанию курса рубля. По словам министра, обвалов национальной валюты не произойдет. Это объясняется тем, что рубль будет "чувствовать себя устойчиво" при ценах на нефть, превышающих 40 долларов за баррель.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что колебания рубля чаще всего провоцируются спекулянтами. Он также заверил, что у ЦБ есть все инструменты для работы.
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