Официальный курс евро снизился на вторник

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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 34,37 копейки и составил 74,9055 рубля, следует из данных Банка России.

Курс доллара также уменьшился более чем на 45 копеек – до 66,247 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 40,63 копейки и составила 70,1433 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рубль на рынке валют в долгосрочной перспективе будет устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении. По его словам, обвалов рубля не произойдет. Это связано с тем, что рубль будет "чувствовать себя устойчиво" при ценах на нефть выше 40 долларов за баррель.

В начале февраля ситуацию с курсом рубля на рынке прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий. По его словам, колебания российской национальной валюты чаще всего провоцируются спекулянтами. В августе прошлого года Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли власти ослабления российской валюты, заявил, что колебания рубля – это естественный процесс.