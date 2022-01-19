Россия сократила вложения в гособлигации США

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Российская Федерация снизила вложения в государственные ценные бумаги США до 2,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Life.ru.
В американском министерстве финансов подчеркнули, что речь идет о ноябре 2021 года. На начало месяца объем вложений составлял 3,7 миллиарда долларов.
По информации ведомства, доля долгосрочных облигаций сократилась до 101 миллиона долларов. Что касается краткосрочных ценных бумаг, то их объем опустился до уровня 2,308 миллиарда долларов.
На 2018 год Россия владела американскими гособлигациями на 96 миллиардов долларов. Впоследствии начался процесс сокращения вложений.
К сегодняшнему дню крупнейшими держателями ценных бумаг США стали Япония и Китай. В их распоряжении находятся облигации на суммы 1,34 и 1,081 триллиона долларов соответственно.
Начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин ранее рассказал, как США остаются экономически успешной страной. По словам эксперта, достигается это за счет высоких долгов граждан.
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