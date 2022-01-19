Зарплаты бюджетников в отстающих регионах России планируют повысить – СМИ

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Сотрудникам госучреждений в наиболее отстающих регионах и отраслях могут повысить ставки по зарплате. Об этом в среду, 19 января, со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ, сообщает газета "Ведомости".
Отмечается, что в 2012 году повысить зарплаты бюджетникам помогли майские указы президента, однако полностью задача не выполнена. В частности, в разных регионах существует существенный разрыв в зарплате между специалистами одной и той же квалификации.
По данным собеседников издания, зарплаты намерены выравнивать в соответствии с принципами социального казначейства – повышать ставки будут в первую очередь в тех регионах или отраслях, которые отстают по этому показателю сильнее остальных.
Как рассказал газете главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, обсуждение соответствующих мер пока ведется на уровне рабочих групп. Всего, по его данным, на эти цели из бюджета придется выделить 1,5 триллиона рублей за три года.
В министерстве труда и социальной защиты РФ, в свою очередь, рассказали, что следующим шагом станет создание отраслевых систем оплаты труда наподобие той, которую разработали для работников здравоохранения.
В декабре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства свыше 12,2 миллиарда рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. В том числе учителей, врачей, преподавателей вузов, а также трудящихся в сфере науки и культуры.
Правительство выделит более 12 млрд рублей на зарплаты бюджетникам
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