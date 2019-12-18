Столичные власти намерены предоставить льготы городским площадкам моды и дизайна

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Столичные власти готовы предоставить налоговые льготы городским площадкам индустрии моды и дизайна. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы на заседании Московской городской думы.

"Мы работаем над присвоением статуса трем-четырем технопаркам, известным городским площадкам моды, дизайна, медиа", – сказал глава города.

Он добавил, что определенные налоговые послабления получит вся креативная индустрия. По словам мэра, поддержка этой сферы сделает атмосферу в городе "более творческой и интересной".

Ранее в ходе ежегодного отчета Собянин рассказал о закупке современного оборудования для больниц. Мэр подчеркнул, что нельзя говорить о качестве помощи без повышения квалификации и закупки современного оборудования, а также при отсутствии развития современных цифровых технологий. Он отметил, что в ближайшее время для столичных больниц и поликлиник планируется закупить порядка 500 единиц современного оборудования.

Кроме того, мэр отметил, что общий объем инвестиций в экономику Москвы достиг в 2019 году 2,8 триллиона рублей. Он подчеркнул, что по сравнению с 2010 годом он вырос вдвое. Собянин обратил внимание, что рост фиксировался даже в самые сложные годы.