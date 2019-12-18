Эксперт оценил идею штрафовать производителей за ложную ссылку на ГОСТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал Москве 24 инициативу чиновников штрафовать производителей за недостоверную информацию о соответствии продукции ГОСТу. По мнению эксперта, увеличение суммы штрафа, которое предполагает нововведение, проблему не решит.

"Никакой разницы между 500 и 800 тысячами нет. Главное, что сегодня у нас практически не действует надзорная система и эти штрафы практически не применяются. Идет обман потребителя, с другой стороны, надзорные органы бездействуют. Если бы Роспотребнадзор штрафовал даже на сто тысяч рублей, но был соответствующий контроль, то была бы ситуация совершенно другая", – считает Шапкин.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей Сегодня производитель может позволить себе любую маркировку: "эко", "био", "натурально", "отобрано руками", да что угодно. В принципе это введение в заблуждение бедного потребителя, который зачастую читает и покупает именно из-за этой самой маркировки. А там во многих случаях смешивают просто вторсырье. Сделано все без души.

По словам Шапкина, из-за этого потребитель покупает упаковку, а не содержание. "Все красивые слова, эпитеты маркетологи буквально высасывают из пальца", – заключает эксперт.

Ранее стало известно, что отдельное наказание за недостоверную маркировку продукции могут ввести для производителей в России.

Отмечается, что в ряде случаев производители используют не специальные эмблемы для обозначения приверженности стандартам, а лишь печатают на упаковке фразу "Сделано по ГОСТу". Оказалось, что не соответствует национальным стандартам треть товаров.

В связи с этим чиновники обсуждают штрафы за ложные данные о соответствии продукции ГОСТу на сумму до 800 тысяч рублей. В настоящее же время недобросовестного производителя можно привлечь к ответственности за обман потребителей, за что предполагается штраф до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее стало известно, что каждый десятый предмет одежды оказался негодным для носки. В Роспотребнадзоре изъяли из оборота 11,2% предметов одежды, проверенных за период с января по сентябрь.



Соболева Илона