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Экономика

18 декабря, 18:27

Эксперт прокомментировал снятие запрета на ввоз в Россию прибалтийских шпрот

экономика еда

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Решение Россельхознадзора о допуске на российский рынок рыбных консервов с двух предприятий Латвии и Эстонии прокомментировал глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

"Разрешение Россельхознадзора объясняется тем, что импортеры, которые традиционно работают с Европой и Прибалтикой, его просто пролоббировали. И будут их там дешевле покупать", – заявил Савельев в беседе с RT. По мнению эксперта, шпроты из Прибалтики "могут обрушить российский рынок". Савельев выразил мнение, что российские производители будут не в состоянии конкурировать с более дешевой продукцией из Латвии и Эстонии.

Эксперт также напомнил, что шпроты трудно назвать полезными для здоровья. "Это вредный продукт питания, нашпигован бензопиреном, который сопоставим с выкуренной пачкой сигарет, если брать банку. Что это за продукт, который состоит из копченой рыбы, залитой маслом?" – подчеркнул Савельев.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор снял ограничения на поставку продукции с двух прибалтийских предприятий: "SIA "Karavela" и "DGM Shipping AS, –
которые производят рыбные консервы.

Временный запрет на поставку в Россию рыбных консервов с 31 эстонского и 44 латвийских заводов ввели в 2015 году.

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