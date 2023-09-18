Товарооборот РФ и США упал в 11 раз за полтора года

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Товарооборот между Россией и США с февраля прошлого года по июль текущего упал в 11 раз, достигнув рекордно минимальной отметки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные американского бюро переписей.

Отмечается, что по итогам июля 2023 года объем взаимной торговли составил 277,3 миллиона долларов. Причем почти 90% от этого показателя приходится на поставки из России. Из РФ в США отправляются в основном ядерное топливо, удобрения и металлы платиновой группы.

Между тем с января по июль текущего года Соединенные Штаты закупили в России товаров только 3 миллиарда долларов. Из них 2,5 миллиарда приходятся на товары перечисленных групп.

Ранее стало известно, что за январь – июль 2023 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 36,5% и превысил 134 миллиарда долларов. Больше половины от этого показателя пришлось на Россию – 71,5 миллиарда долларов.



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