Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россияне с начала года более чем на четверть увеличили число покупок с доставкой, при этом средняя стоимость покупки снизилась на 3%, составив 5 145 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".
Отмечается, что спрос на покупки с доставкой на дом вырос в связи с пандемией коронавируса. Также был замечен второй всплеск спроса, его зафиксировали в августе. Он вырос по сравнению с июлем, так как в конце лета россияне начали возвращаться из отпусков и готовиться к началу учебного года.
Из исследования банка "Русский стандарт" следует, что чеки с самой большой средней суммой на оплату заказов с услугами курьерской доставки в 2021 году оказались у российских покупателей 31–40 лет.
Ранее сообщалось, что доля бесконтактной оплаты в России составляет 89% от всех платежей. Следующим шагом в развитии глава Visa в России Михаил Бернер назвал возможность оплачивать товары и услуги биометрией.
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