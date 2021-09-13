Нифантьев предложил ввести единую торговую марку продуктов питания

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Член Координационного совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Евгений Нифантьев выдвинул идею о создании единой торговой марки "Базовый продукт", которая распространялась бы на основные категории продуктов питания, а их производство было бы под контролем страны.

Он объяснил, что на сегодняшний день покупателю сложно сориентироваться в разнообразии продукции и действительно получить хорошее качество по доступной цене. Так, создание торговой марки с государственным стандартом качества помогло бы решить эту проблему.

"К производству продуктов под данной торговой маркой предлагается допустить отечественных производителей, которые соответствуют этим стандартам", – уточнил представитель "Деловой России".

По словам Нифантьева, необходимо предусмотреть субсидирование производителей, которые примут участие в этой государственной программе, и установить понятную схему регулирования цен в соответствии с законом.

В свою очередь, член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина заявила, что работающий механизм регулирования цен на государственном уровне повысит доверие к единой торговой марке представителей разных социальных групп.

Ранее юрист рассказал, что делать в случае покупки некачественных продуктов. По словам эксперта, некачественные продукты питания, в отличие от непродовольственных товаров, обычно не подлежат возврату или обмену, однако есть способы добиться справедливости и наказать продавцов.

