Нифантьев предложил ввести единую торговую марку продуктов питания

Фото: Галина Бродская
Член Координационного совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Евгений Нифантьев выдвинул идею о создании единой торговой марки "Базовый продукт", которая распространялась бы на основные категории продуктов питания, а их производство было бы под контролем страны.
Он объяснил, что на сегодняшний день покупателю сложно сориентироваться в разнообразии продукции и действительно получить хорошее качество по доступной цене. Так, создание торговой марки с государственным стандартом качества помогло бы решить эту проблему.
"К производству продуктов под данной торговой маркой предлагается допустить отечественных производителей, которые соответствуют этим стандартам", – уточнил представитель "Деловой России".
По словам Нифантьева, необходимо предусмотреть субсидирование производителей, которые примут участие в этой государственной программе, и установить понятную схему регулирования цен в соответствии с законом.
В свою очередь, член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина заявила, что работающий механизм регулирования цен на государственном уровне повысит доверие к единой торговой марке представителей разных социальных групп.
Ранее юрист рассказал, что делать в случае покупки некачественных продуктов. По словам эксперта, некачественные продукты питания, в отличие от непродовольственных товаров, обычно не подлежат возврату или обмену, однако есть способы добиться справедливости и наказать продавцов.
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