ЦБ РФ намерен разрешить в экспериментальном режиме видеоидентификацию клиентов банков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк РФ планирует начать использовать видеоидентификацию клиентов в этом году, рассказала зампредседателя регулятора Ольга Полякова.

"Возможность использовать видеоидентификацию дается банку, чтобы сверить персональные данные с тем, кто находится у тебя на экране. <...> У нас практически уже готово изменение в 115-й закон, буквально вчера обсуждали с Росфинмониторингом", – передает ТАСС ее слова.

Полякова уточнила, что технологию протестируют в рамках экспериментального правового режима.

Ранее Центробанк РФ подготовил стандарт безопасности финансовых сервисов для удаленной идентификации. Он необходим для обеспечения защиты клиентов от мошеннических действий. Однако он носит рекомендательный характер, уточнил регулятор.

Стандарт начнет действовать с 1 июля. До этого момента у финансовых организаций есть возможность проанализировать, соответствуют ли они утвержденным положениям.

