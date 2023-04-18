Минфин РФ не обсуждает и не рассматривает декларирование наличных свыше миллиона рублей

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Министерство финансов не поддерживает идею о декларировании наличных средств на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В связи с поступающими запросами СМИ Министерство финансов заявляет, что предложение депутата Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей и об объяснении источников их появления не обсуждается и не прорабатывается в правительстве", – подчеркнули в Минфине.

Там сообщили, что данная инициатива инициатива не соответствует финансово-экономической политике России и не отвечает интересам граждан, которые имеют право самостоятельно принимать решение о том, как им хранить свои сбережения. Кроме того, в ведомстве заявили, что не поддерживают данную ициативу.

Ранее сообщалось, что Вассерман подготовил законопроект, предусматривающий введение ограничений на хранение гражданами наличных денег на сумму свыше 1 миллиона рублей. По мнению парламентария, большие суммы наличных денег могут быть результатом деятельности в полулегальном или нелегальном секторах экономики.

Вассерман также считает, что с помощью подобного подхода можно будет бороться с коррупцией в стране и пресекать финансирование экстремистской деятельности.

Депутат Вассерман предложил ограничить хранение гражданами наличных средств

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