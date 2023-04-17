В Госдуме не поддержали идею Вассермана о введении ограничений на хранение наличных

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В комитете Госдумы по финансовому рынку выступили с критикой в отношении идеи депутата Анатолия Вассермана о введении ограничений на хранение наличных, сумма которых превышает 1 миллион рублей. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

"Однозначно отношусь к этому отрицательно. Потому что это право граждан – выбирать, как пользоваться средствами, с которых уплачены налоги. Не вижу причин, по которым нужно это право ограничить", – заявил он РБК.

Савченко добавил, что это никак не повлияет на макроэкономические факторы страны. Он подчеркнул, что государство тратит большие средства на то, чтобы выпускать в оборот наличные.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что предложенный законопроект еще подлежит всестороннему рассмотрению.

Ранее Вассерман подготовил законопроект, который предусматривает введение ограничений на хранение гражданами наличных денег на сумму свыше 1 миллиона рублей. Свою инициативу парламентарий объяснил тем, что большие суммы денег могут быть результатом деятельности в полулегальном или вовсе нелегальном секторах экономики.

В качестве варианта решения проблемы он предлагает обязать уведомлять налоговый орган, если у лица есть наличные на сумму от 1 миллиона рублей, а также указывать источник их происхождения.



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