Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро опустился ниже 83 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

К 13:23 по московскому времени евро опустился на 2,83%, до 82,9 рубля, а к 13:29 валюта замедлила снижение до 83,3 рубля (-2,3%). Последний раз минимум фиксировался 8 апреля.

При этом курс доллара в ходе торгов упал на 1,18%, до 79 рублей.

Банк России с понедельника, 18 апреля, возобновил возможность банков продавать наличную валюту, поступившую в кассы кредитных организаций с 9 апреля. При этом общий лимит сохранился на уровне 10 тысяч долларов (или евро). Средства сверх лимита можно получить в рублях.

