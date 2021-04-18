Биткойн упал в цене до 55 тысяч долларов

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Стоимость биткойна в воскресенье, 18 апреля, снизилась почти на 12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, основанным на сводных сведениях по более чем 20 биржам, за последние сутки криптовалюта подешевела до 54 916 долларов.

Сведения крупнейшей криптовалютной биржи Binance подтверждают выводы предыдущих аналитиков – площадка указала на падение в 10,82%, то есть до 55 032 долларов.

На уходящей неделе, еще 14 апреля, стоимость биткойна обновила исторический максимум. Единица криптовалюты торговалась на отметке в 64 тысячи долларов.