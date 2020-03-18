Цена нефти Brent упала ниже 27 долларов

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Таким образом, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 6,9%, достигнув 26,75 доллара за баррель. В последний раз нефть находилась на таком уровне в сентябре 2003 года.

Ранее сообщалось, что курс евро к рублю на Московской бирже добрался до отметки 87,25 рубля. Он поднялся на 5,25% к уровню закрытия предыдущих торгов. Курс доллара увеличился на 5,5%, составив 79,62 рубля.

Ситуация с долларом и евро связана с ценами на нефть. 16 марта нефть марки Brent подешевела до минимума за последние четыре года, опустившись на более чем 12 процентов – ниже 30 долларов за баррель.

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

