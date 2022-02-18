Производители в РФ начали уменьшать упаковки продуктов из-за роста цен – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Производители продуктов стали чаще уменьшать объем упаковок из-за роста цен. Об этом этом сообщает "Коммерсант".
По словам источника в одной из розничных сетей, Nestle ввела в ассортимент шоколад весом 82 грамма, а ранее продукт поставлялся по 85 граммов. "Макфа" сократила объем упаковок макаронных изделий до 400 граммов вместо 450.
В NielsenIQ отметили, что свыше 20% новых позиций в молочной категории на рынке – следствие снижения объемов. В сети "Верный" рассказали, что сокращение упаковки не влияет на конечную цену для покупателя.
В Heineken объяснили, что такие меры позволяют сохранять прежнюю цену в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности населения. При этом ситуацию осложняет дефицит алюминия на глобальном рынке.
"Фасовка в небольшую упаковку на одну порцию отвечает мировым трендам в производстве продуктов питания и запросу потребителей", – выразил мнение исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.
Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев пояснил, что сокращение объема упаковок не вызывает отторжения, в отличие от повышения цен. Он добавил, что известные производители не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии.
Ранее сообщалось, что производители детского питания предложили приостановить проект Минпромторга по внедрению маркировки консервированной продукции, поскольку его реализация вкупе с подорожанием логистики и упаковки может привести к росту стоимости детских пюре на 10%. Производители уверены, что внедрение системы идентификации в отрасли спровоцирует повышение цен.
На российских прилавках может подорожать хлеб
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