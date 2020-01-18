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Экономика

03:48

S&P сохранило кредитный рейтинг России

экономика финансы

Фото: depositphotos/Rawpixel

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-".

Как говорится в сообщении S&P, негативное рейтинговое действие может быть предприянто в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к ужесточению санкций в отношении России.

Агентство отмечает риск санкций, однако не ожидает серьезных негативных явлений в экономике России. Отмечается, что защитить финансовую систему от внешних стрессовых ситуаций поможет "сильная бюджетная конструкция".

В то же время S&P ожидает повышения темпов роста ВВП РФ по итогам 2020 года до 1,8%. Это произойдет "с учетом эффекта низкой базы и вследствие смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики", говорится в рейтинге.

При этом прогноз экспертов в отношении экономического роста России остается хуже, чем для других суверенных государств с сопоставимым уровнем экономического развития, имеющих рейтинг агентства, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась в ежегодном рейтинге группы Всемирного банка (ВБ) Doing Business на 28-е место. Президент РФ Владимир Путин в майских указах 2012 года поставил задачу достижения 20-й строчки в рейтинге к 2018 году.

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