Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки – Патрушев

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Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, объемы экспорта зерна с учетом сворачивания сделки не упали, а несколько выросли. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил Патрушев, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн. По данным главы Минсельхоза, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году.

Патрушев также подчеркнул, что отсутствие заинтересованности России в возобновлении зерновой сделки – это в большей степени политическое решение. Однако Россия продолжит экспортировать свое зерно, поскольку оно имеет своего покупателя.

Ранее Патрушев заявил, что вместе с новыми регионами объем сбора зерна составляет более 153 миллионов тонн, но это пока в "грязном весе". Объем экспорта зерна в этом году будет не менее 65 миллионов тонн, однако эта цифра будет уточняться.